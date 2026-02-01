A Niscemi il terreno continua a cedere su un precipizio di 50 metri, e le preoccupazioni aumentano di ora in ora. Il sindaco si sfoga, dicendo che ora tutti sono “niscemologi”, per cercare di capire cosa sta succedendo. La frana non si ferma e la gente vive nel timore che la situazione possa peggiorare ancora. La zona resta sotto stretta sorveglianza, mentre i residenti sperano in interventi rapidi.

Il terreno continua a cedere su un precipizio di 50 metri. Attorno alla frana di Niscemi c'è ancora paura. Nuovi crolli nelle abitazioni rimaste aggrappate al bordo della frana: mura che si aprono, stanze squarciate, appartamenti che si sbriciolano sotto gli occhi dei residenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Niscemi la frana non si ferma, la rabbia del sindaco: "Oggi tutti niscemologi"

La frana a Niscemi non dà tregua.

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, segno che la frana continua a muoversi senza sosta.

Frana a Niscemi, lunedì riaprono le scuole. Spaventa l'allerta meteoEffettuato il trasloco di 17 aule in altri plessi: si riparte domani, 2 febbraio. Nei prossimi giorni previste ancora precipitazioni. Continua, intanto, l'inchiesta della Procura: già nel 1997 era ... tg24.sky.it

Niscemi, la frana non si ferma: la zona rossa sarà estesaA Niscemi la frana avanza ancora mentre «l'intera collina sta crollando sulla piana di Gela», come ha avvertito il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Intanto, nella zona rossa, che si esten ... vanityfair.it

