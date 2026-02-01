A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa maschile Crans Montana tv streaming

Oggi a Crans Montana gli appassionati di sci alpino aspettano con ansia la discesa libera maschile, in programma alle 11:00. La gara chiude una tappa difficile e piena di ostacoli, e gli atleti sono pronti a sfidarsi sulla neve per conquistare punti importanti in Coppa del Mondo. La partenza è fissata per questa mattina, e gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta tv e streaming.

Sarà una domenica all’insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana con la disputa della discesa libera maschile, partenza alle 11:00. Quella odierna rappresenta l’ultima gara prima della pausa per le Olimpiadi. Gli uomini jet tornano in pista per il sesto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la graduatoria con 460 punti davanti al connazionale Franjo von Allmen, secondo con 295, e al duo Giovanni Franzoni-Dominik Paris, terzi in graduatoria con 216 punti. Nell’unica prova cronometrata disputata nella mattinata di ieri Mattia Casse ha stabilito il miglior tempo davanti a l canadese Cameron Alexander e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming Approfondimenti su Crans Montana Discesa A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, tv, streaming Questa mattina a Crans Montana si sono aperte le gare di sci alpino, con la discesa femminile e la prima prova maschile. A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming Oggi a Crans-Montana si disputano le prove di sci alpino, con il superG femminile e la seconda discesa maschile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Crans Montana Discesa Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, startlist, streaming; Sciopero 2 febbraio 2026; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Schladming e prova discesa Crans Montana, tv, streaming. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG femminile e prova discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSiamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l'ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell'annata, le Olimpiadi. La Coppa del ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streamingLa Svizzera diventa il centro di gravità nell'ultimo fine settimana di gare prima dell'inizio delle Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in ... oasport.it GOGGIA CHIUDE SECONDA A CRANS-MONTANA La sorpresa Malorie Blanc toglie la vittoria alla nostra azzurra nel SuperG svizzero. Roberta Melesi sogna il podio ma viene beffata da Breezy Johnson Federica Brignone è 17a mentre Laura Piro - facebook.com facebook Superg , secondo posto, Crans Montana 2026. x.com

