A Catignano la festa del ringraziamento regionale di Coldiretti

1 feb 2026

A Catignano si è svolta la festa del ringraziamento regionale di Coldiretti. L’evento ha concluso un percorso iniziato a novembre, che ha coinvolto tutte le province dell’Abruzzo. Centinaia di agricoltori e cittadini si sono ritrovati per celebrare il raccolto e ringraziare per il lavoro svolto durante l’anno. La giornata è stata ricca di incontri, degustazioni e momenti di condivisione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra territorio e produzione agricola.

Celebrata domenica 1 febbraio, nel piccolo borgo pescarese di Catignano, ultimo appuntamento di un percorso che, dal mese di novembre, ha attraversato le 4 province abruzzesi Si è tenuta a Catignano la Giornata regionale del ringraziamento di Coldiretti, ultimo appuntamento di un percorso che, dal mese di novembre, ha attraversato le 4 province abruzzesi. “L’Abruzzo conta 305 comuni, dei quali oltre il 70% sono piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Questi borghi custodiscono tradizioni, paesaggi e prodotti unici, e rappresentano un presidio naturale contro lo spopolamento e l’abbandono delle aree interne per la giornata regionale del ringraziamento non a caso abbiamo scelto Catignano che, con poco più di 1.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

