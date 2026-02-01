A 11 anni cacciato dal bus L’invito olimpico a Riccardo | Ti aspetto all’inaugurazione

A soli 11 anni, Riccardo è stato cacciato dal bus per un equivoco. Nonostante tutto, l’atleta in erba riceverà un invito speciale alle Olimpiadi invernali di Pechino: parteciperà alla cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio. Il bambino, che si è fatto notare nella neve, si prepara a vivere un momento unico, con il sorriso e la speranza di rappresentare il suo Paese.

Il bambino nella neve sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di venerdì 6 febbraio. Il ruolo non è stato chiarito, ma Riccardo Zuccolotto, 11 anni – che l’altro giorno è stato fatto scendere da un bus e si è fatto sei chilometri a piedi nella neve per tornare a casa nel Cadore –, e la sua famiglia lo hanno già accettato con gioia nonostante in un primo momento avessero pensato a uno scherzo telefonico di cattivo gusto. E invece dall’altra parte del telefono chi stava parlando con la mamma, Vera Vatalara, era proprio Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e ora a capo della Fondazione Milano Cortina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un bambino di 11 anni ha vissuto una brutta esperienza ieri mattina lungo la statale 51 Alemagna.

Riccardo è stato fatto scendere dall’autobus e ha dovuto camminare sei chilometri nella neve, con temperature di circa tre gradi sotto zero.

Riccardo cacciato dal bus e i 6 chilometri a piedi nella neve: Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminareBelluno, lo sfogo della mamma: Non aveva il cellulare con sé. È arrivato a casa con le labbra viola e una temperatura di 35 gradi: non riusciva a parlare. I jeans erano bagnati fino a metà coscia ... msn.com

Bambino di 11 anni cacciato dal bus: per la prima volta parla l’autistaBambino di 11 anni fatto scendere dall’autobus tra San Vito e Vodo di Cadore: azienda valuta le misure da adottare. nordest24.it

Dopo il freddo, finalmente la luce. Per Riccardo Zuccolotto, 11 anni, è arrivata una notizia che scalda il cuore più di qualsiasi coperta. All’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ci sarà anche lui. Un invito speciale, voluto dal presidente Giovanni - facebook.com facebook

Riccardo, il bimbo di 11 anni di #Belluno, lasciato solo a camminare apiedi nella neve per 2 ore per un biglietto dell'autobus sbagliato. Quando l’Italia delle #Olimpiadi e dei grandi eventi dimentica l’umanità x.com