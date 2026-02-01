A 11 anni cacciato dal bus L’invito olimpico a Riccardo | Ti aspetto all’inaugurazione
A soli 11 anni, Riccardo è stato cacciato dal bus per un equivoco. Nonostante tutto, l’atleta in erba riceverà un invito speciale alle Olimpiadi invernali di Pechino: parteciperà alla cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio. Il bambino, che si è fatto notare nella neve, si prepara a vivere un momento unico, con il sorriso e la speranza di rappresentare il suo Paese.
Il bambino nella neve sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di venerdì 6 febbraio. Il ruolo non è stato chiarito, ma Riccardo Zuccolotto, 11 anni – che l’altro giorno è stato fatto scendere da un bus e si è fatto sei chilometri a piedi nella neve per tornare a casa nel Cadore –, e la sua famiglia lo hanno già accettato con gioia nonostante in un primo momento avessero pensato a uno scherzo telefonico di cattivo gusto. E invece dall’altra parte del telefono chi stava parlando con la mamma, Vera Vatalara, era proprio Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e ora a capo della Fondazione Milano Cortina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Belluno, bimbo di 11 anni cacciato dal bus e costretto a camminare 6 Km nella neve: aveva il biglietto, ma non quello “olimpico” (4 volte più caro)
Un bambino di 11 anni ha vissuto una brutta esperienza ieri mattina lungo la statale 51 Alemagna.
Riccardo cacciato dal bus e i 6 chilometri a piedi nella neve: “Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare”
Riccardo è stato fatto scendere dall’autobus e ha dovuto camminare sei chilometri nella neve, con temperature di circa tre gradi sotto zero.
Riccardo cacciato dal bus e i 6 chilometri a piedi nella neve: Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminareBelluno, lo sfogo della mamma: Non aveva il cellulare con sé. È arrivato a casa con le labbra viola e una temperatura di 35 gradi: non riusciva a parlare. I jeans erano bagnati fino a metà coscia ... msn.com
Bambino di 11 anni cacciato dal bus: per la prima volta parla l’autistaBambino di 11 anni fatto scendere dall’autobus tra San Vito e Vodo di Cadore: azienda valuta le misure da adottare. nordest24.it
Dopo il freddo, finalmente la luce. Per Riccardo Zuccolotto, 11 anni, è arrivata una notizia che scalda il cuore più di qualsiasi coperta. All’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ci sarà anche lui. Un invito speciale, voluto dal presidente Giovanni - facebook.com facebook
Riccardo, il bimbo di 11 anni di #Belluno, lasciato solo a camminare apiedi nella neve per 2 ore per un biglietto dell'autobus sbagliato. Quando l’Italia delle #Olimpiadi e dei grandi eventi dimentica l’umanità x.com
