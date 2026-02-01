18enne morto a Roma l' influencer Giuseppe Basile si riprende sul luogo della tragedia | Sono al posto giusto

Pioggia di critiche sull’influencer Giuseppe Basile, conosciuto su Instagram con lo pseudonimo “Ottavo Re di Roma“. Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, un 18enne è stato investito da un’auto ed è morto in via Filippo Fiorentini, a Roma, in zona Tiburtino. Proprio negli attimi successivi alla tragedia, Basile transitava su quella strada. Vedendo i soccorsi, si è fermato e ha postato su Instagram un video in cui ha mostrato il luogo della tragedia, affermando di trovarsi “sempre al posto giusto nel momento giusto”. Un’esternazione che ha innescato un’ondata di indignazione. Roma, 18enne morto: l’influencer Giuseppe Basile si filma sul luogo della tragedia “Mi dite ‘ma capitano tutte a te?’ Non è che capitano tutte a me, mi trovo sempre al posto giusto nel momento giusto”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it

Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in pieno giorno.

Nella partita tra Juventus e Lecce, terminata 1-1, Weston McKennie si distingue per aver trovato il pareggio al momento giusto, sfruttando un tiro-cross di Yildiz.

