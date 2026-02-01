Una notte tragica a Roma, in via Filippo Fiorentini. Un ragazzo di 18 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce e non ce l’ha fatta. La scena è stata ripresa da un influencer che ha inquadrato la salma, scatenando una forte polemica online. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Tragedia nella notte in via Filippo Fiorentini. Un ragazzo di 18 anni è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini, nella zona Tiburtina a Roma. Alla guida dell’auto, una Smart, c’era un uomo di 32 anni, anch’egli italiano. L’impatto è stato fatale: per il giovane non c’è stato nulla da fare, ed è deceduto sul posto nonostante l’intervento dei soccorsi. Auto sequestrata e conducente sottoposto ai test. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre il conducente è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - 18enne investito e ucciso sulle strisce a Roma, bufera su un influencer: ‘Inquadra la salma’

