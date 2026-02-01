1 febbraio Nostra Signora di Copacabana | il miracoloso movimento della statua

A Copacabana, una statua della Vergine Morena si muove miracolosamente davanti agli occhi di chi la osserva. La scena ha lasciato tutti senza parole, con lo stesso artefice che ha assistito incredulo al cambiamento dei tratti della statua, un episodio che ancora oggi viene raccontato come un evento straordinario.

Nostra Signora è apparsa molti secoli fa a Copacabana presentandosi come la «Vergine Morena». È ricordato ancora oggi il miracoloso movimento della statua, che cominciò a cambiare tratti sotto gli occhi stupefatti del suo artefice. Nostra Signora di Copacabana è la patrona della Bolivia: una Vergine Nera oggetto di un miracoloso ritrovamento nel 1581 a Copacabana, piccolo centro sul lago Titicaca. Il Santuario che sorge nel dipartimento di La Paz è la destinazione di molti pellegrini provenienti da tutta l’America Latina. Un marinaio brasiliano si raccomandò proprio alla Vergine di Copacabana quando nel 1754 gli accadde di imbattersi in un tremendo fortunale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

