? LIVE! Como-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 15:00 si gioca il match tra Como e Atalanta. La squadra di casa schiera Butez in porta, con Vojvoda, Ramon, Kempf e Valle in difesa. A centrocampo ci sono Perrone e Da Cunha, mentre in attacco ci sono Rodriguez, Nico Paz, Baturina e Morata. La partita è appena iniziata e i tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni azione in diretta.

Como-Atalanta (15:00). Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas A disp. Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, De Paoli, Alberto Moreno, Van der Brempt, Smolcic, Vojvoda, Caqueret, Kuhn, Addai, Douvikas. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Samardzic, Raspadori, Krstovic. Arbitro: Pairetto (sez. di Nichelino) Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Como Atalanta ? LIVE! Napoli-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Napoli-Atalanta 1-0, tutti gli aggiornamenti in diretta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. LIVE Atalanta – Roma: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Dove vedere Como-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Como - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A: Como-Atalanta in campo domenica alle 15 DIRETTA. LIVE! Como-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaLa partita del campionato di Serie A si gioca allo stadio Sinigaglia: per la Dea è un snodo Champions cruciale ... bergamonews.it Diretta Como Atalanta/ Streaming video tv: tanta qualità e vista sull’Europa! (Serie A, oggi 1 febbraio 2026)Diretta Como Atalanta streaming video tv: bella partita dal profumo europeo al Sinigaglia, match valido per la 23^ giornata di Serie A. ilsussidiario.net Como-Atalanta chi vince - facebook.com facebook ITALIA . #SERIEA 12:30 Torino - Lecce 15:00 Como - Atalanta 18:00 Cremonese - Inter 20:45 Parma - Juventus x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.