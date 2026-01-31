Alexander Zverev ha perso contro Carlos Alcaraz in semifinale all’Australian Open 2026. Il match è stato duro, con tanti crampi e momenti di tensione. Zverev ha cercato di resistere fino alla fine, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La partita ha fatto discutere, anche per alcune decisioni legate alle regole del torneo. Ora si chiede di migliorare le tutele per i campioni in difficoltà.

Alexander Zverev è stato sconfitto in semifinale all’Australian Open 2026 da Carlos Alcaraz dopo un match che ha segnato il tennis globale per la sua intensità emotiva e per le tensioni legate al regolamento. Il match, disputato a Melbourne, si è protratto per oltre cinque ore e ha visto il tedesco, testa di serie n.3, perdere il controllo dell’incontro nel terzo set, quando Alcaraz ha chiesto un Medical Time Out per crampi agli adduttori. La decisione dell’arbitro serbo Marijana Veljovic di concedere il time-out ha scatenato l’ira di Zverev, che ha accusato la scelta di essere ingiusta e di favorire il rivale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev sconfitto da Alcaraz in un match segnato da crampi e tensione, l’appello per la tutela dei campioni in difficoltà

