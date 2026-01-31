Zona gialla a Santa Giulia Mercato di viale Ungheria sospeso per tre giovedì

A Santa Giulia il mercato di viale Ungheria resterà sospeso per tre giovedì, a causa delle restrizioni in zona gialla. Nel centro storico, invece, le strade si chiudono per le Olimpiadi Milano-Cortina. Il Comune ha deciso nuovi provvedimenti viabilistici per il 2, 5 e 6 febbraio, coinvolgendo piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore. Le misure seguono le direttive della Prefettura e il piano approvato dal Comitato provinciale.

Strade chiuse nel centro storico in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il Comune ha assunto nuovi provvedimenti viabilistici per i giorni del 2, 5 e 6 febbraio nelle aree di piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore, in linea con il piano stabilito dalla Prefettura, approvato in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Lunedì, in concomitanza con la presentazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dalle 14 fino a mezzanotte, è prevista l'inibizione al traffico veicolare delle strade intorno al Teatro alla Scala e a Palazzo Marino, tra cui un tratto di via Manzoni, via dell'Orso e via Santa Margherita.

