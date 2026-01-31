La Roma tiene d’occhio la situazione di Joshua Zirkzee, che torna sul mercato dopo essere stato considerato in uscita. Il club giallorosso aspetta, senza fretta, ma con attenzione. Nel frattempo, lo United sembra pronto a valutare eventuali offerte. La porta per il giocatore non è ancora chiusa, ma si sa, nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro.

La porta non è chiusa, al massimo socchiusa. Joshua Zirkzee torna improvvisamente disponibile e l’eco arriva fino a Trigoria, dove la Roma monitora senza fretta ma con attenzione. Il Manchester United, alle prese con vincoli finanziari stringenti imposti dal fair play interno della Premier League, ha deciso di ascoltare offerte per uno dei suoi asset più pesanti. E l’olandese è in cima alla lista. Il cambio di scenario e l’intermediario. A rimettere in moto il dossier è una scelta pratica: vendere per rientrare nei parametri. Da qui il mandato a un intermediario per sondare l’Europa, capire chi è ancora interessato e a quali condizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zirkzee torna sul mercato: la Roma osserva, lo United apre

Joshua Zirkzee rimane un nome di interesse nel mercato internazionale, attirando l'attenzione della Juventus mentre il Manchester United mostra segnali di rallentamento.

