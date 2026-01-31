La Juventus sta facendo pressing per portare Zirkzee in squadra. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta concreta, anche se ci sono ancora alcuni dubbi sui margini di manovra. Spalletti, però, non sembra contrario all’operazione, anche se il giocatore non ha tutte le caratteristiche che solitamente preferisce. La trattativa entra nel vivo, con i dirigenti pronti a valutare ogni possibilità per rinforzare l’attacco.

nonostante non abbia le caratteristiche ricercate. La strategia della Juventus per completare l’attacco è ormai una partita a scacchi contro il tempo. La dirigenza bianconera ha deciso di concedere un’ultima finestra di 48 ore per attendere una svolta sul fronte Randal Kolo Muani. Nonostante l’ostruzionismo del Tottenham, il canale diplomatico con il PSG, proprietario del cartellino, resta “vivo e proficuo”, rappresentando l’unica vera speranza di sbloccare l’impasse. Il bivio: Zirkzee o il vuoto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve: parte l’assalto disperato? Quali sono i margini e perché a Spalletti non dispiacerebbe

La possibilità di rivedere Federico Chiesa in maglia Juventus torna a suscitare interesse, con Spalletti che esprime entusiasmo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

