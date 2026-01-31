Zirkzee Juve | parte l’assalto disperato? Quali sono i margini e perché a Spalletti non dispiacerebbe
La Juventus sta facendo pressing per portare Zirkzee in squadra. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta concreta, anche se ci sono ancora alcuni dubbi sui margini di manovra. Spalletti, però, non sembra contrario all’operazione, anche se il giocatore non ha tutte le caratteristiche che solitamente preferisce. La trattativa entra nel vivo, con i dirigenti pronti a valutare ogni possibilità per rinforzare l’attacco.
nonostante non abbia le caratteristiche ricercate. La strategia della Juventus per completare l’attacco è ormai una partita a scacchi contro il tempo. La dirigenza bianconera ha deciso di concedere un’ultima finestra di 48 ore per attendere una svolta sul fronte Randal Kolo Muani. Nonostante l’ostruzionismo del Tottenham, il canale diplomatico con il PSG, proprietario del cartellino, resta “vivo e proficuo”, rappresentando l’unica vera speranza di sbloccare l’impasse. Il bivio: Zirkzee o il vuoto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Zirkzee Juve
Chiesa di nuovo alla Juve: Spalletti entusiasta… Magari! Quali sono i margini per il grande ritorno
La possibilità di rivedere Federico Chiesa in maglia Juventus torna a suscitare interesse, con Spalletti che esprime entusiasmo.
Kolo Muani Juve, clamoroso Tuttosport: Spalletti ha chiesto il francese! Quali sono i possibili margini
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.
Ultime notizie su Zirkzee Juve
Argomenti discussi: I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve; Frenata En-Nesyri: per la Juventus può tornare di moda l’opzione Zirkzee; Juventus, Zirkzee possibile soluzione per l’attacco: la priorità resta Kolo Muani; Nuovo sondaggio della Juventus per Zirkzee: affare possibile solo a una condizione.
Juventus, affondo su Zirkzee: è l’alternativa a Kolo MuaniJoshua Zirkzee nel mirino della Juventus come piano B di Randal Kolo Muani. L'attaccante del Manchester United è disponibile in prestito. europacalcio.it
Kolo Muani in standby, resta in piedi l’ipotesi ZirkzeeManuele Baiocchini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della ricerca da parte della Juventus di un attaccante: Novits su Kolo Muani? No oggi l'unica cosa è che non ci sono ... tuttojuve.com
Il #mercato in salita della #juventus: le ultime su #Holm, #KoloMuani, #Zirkzee, #Vlahovic e altri nomi - Con @enzomarangio e @alsantar2015 su @RadBianconera x.com
Mirko Nicolino. . Il #mercato in salita della #juventus: le ultime su #Holm, #KoloMuani, #Zirkzee, #Vlahovic e altri nomi - Con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli su Radio Bianconera - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.