WWE | Ufficiali diversi nomi per le Royal Rumble

Tra poche ore la Royal Rumble prende il via, ma già circolano voci di possibili cambiamenti. Tra spoiler di un’intervista a Seth Rollins e un banner di ingresso modificato, tutto lascia supporre che le sorprese non mancheranno. Tuttavia, fino a quando non si vedranno i combattimenti, niente è certo.

Mancano ormai poche ore all’inizio della Royal Rumble, e sicuramente le sorprese non mancheranno. Diversi possibili spoiler sono volati ieri tra l’intervista a Seth Rollins ad ESPN e il banner di ingresso dei Fraxiomi “sostituito” dal banner “Bron Breakker entrance #1”, ma molte cose possono essere cambiate all’ultimo e fino a che non le si vedranno con i propri occhi restano ipotesi. Intanto, abbiamo delle certezze. Tra annunci televisivi, social, in puntata ed interviste, abbiamo raccolto i seguenti nomi I partecipanti annunciati per la Royal Rumble maschile. Cody Rhodes è stato il primo ad annunciare la sua partecipazione durante la puntata di SmackDown di due settimane fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

