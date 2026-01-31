Tra poche ore la Royal Rumble prende il via, ma già circolano voci di possibili cambiamenti. Tra spoiler di un’intervista a Seth Rollins e un banner di ingresso modificato, tutto lascia supporre che le sorprese non mancheranno. Tuttavia, fino a quando non si vedranno i combattimenti, niente è certo.

Mancano ormai poche ore all’inizio della Royal Rumble, e sicuramente le sorprese non mancheranno. Diversi possibili spoiler sono volati ieri tra l’intervista a Seth Rollins ad ESPN e il banner di ingresso dei Fraxiomi “sostituito” dal banner “Bron Breakker entrance #1”, ma molte cose possono essere cambiate all’ultimo e fino a che non le si vedranno con i propri occhi restano ipotesi. Intanto, abbiamo delle certezze. Tra annunci televisivi, social, in puntata ed interviste, abbiamo raccolto i seguenti nomi I partecipanti annunciati per la Royal Rumble maschile. Cody Rhodes è stato il primo ad annunciare la sua partecipazione durante la puntata di SmackDown di due settimane fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ufficiali diversi nomi per le Royal Rumble

Approfondimenti su Royal Rumble

La WWE ha annunciato alcuni partecipanti ai Royal Rumble del 31 gennaio, con otto nomi nel match femminile e cinque in quello maschile, oltre Cody Rhodes.

Nella serata in cui Drew McIntyre ha conquistato il WWE Title da Cody Rhodes, è stato annunciato un torneo per stabilire il prossimo sfidante al titolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Aj Styles vs John Cena. Royal Rumble 2017 Highlights

Ultime notizie su Royal Rumble

Tre nomi a sorpresa potrebbe essere la Royal RumbleLa WWE sta discutendo internamente se utilizzare questi tre nomi alle due rispettive Royal Rumble come delle sorprese per i fan ... spaziowrestling.it

Pubblicizzati a sorpresa diversi nomi per la Royal RumbleUn nuovo cartellone a Riad promuove nuovi nomi per il Royal Rumble 2026, tra talenti NXT e il debutto imminente di un'ex campione ... spaziowrestling.it

Manca pochissimo! Sotto con i vostri pronostici per i Royal Rumble Match. Non perdetevi #RoyalRumble, live STASERA a partire dalle 20:00 sul WWE Network! - facebook.com facebook

Una Royal Rumble femminile ricca di stelle! Chi conquisterà un posto a WrestleMania Scopri la preview tinyurl.com/36pe3zhy Non perderti #RoyalRumble, live sabato 31 gennaio a partire dalle 20:00 sul @WWENetwork! x.com