WWE | Svelato per errore chi sarà il numero 1 alla Royal Rumble?

Durante la diretta di SmackDown su Netflix, per errore, è stata mostrata la grafica che svelava in anticipo chi sarà il primo a entrare nel Royal Rumble di domani. La schermata è apparsa per pochi secondi prima di scomparire, ma già ha fatto il giro del web. Secondo la fuga di notizie, sarà Bron Breakker il primo a scendere sul ring. La voglia di scoprire cosa succederà ora cresce, anche se i fan si chiedono se si tratti di un vero spoiler o solo di un brutto incidente di montaggio.

Durante l'entrata dei Fraxiom verso il ring, nella versione internazionale di SmackDown trasmessa in diretta su Netflix, è apparsa una grafica nella parte bassa dello schermo che indicava Bron Breakker come entrata numero 1 nella Royal Rumble maschile. La grafica è stata rimossa quasi immediatamente, ma non abbastanza velocemente da passare inosservata. Nella messa in onda successiva su USA Network, destinata al pubblico statunitense, l'errore era stato rimosso.

