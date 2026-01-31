WWE | Charlotte elimina per sbaglio Alexa Bliss dalla Royal Rumble

Durante il Royal Rumble femminile, Charlotte Flair ha eliminato accidentalmente Alexa Bliss dal ring. Un errore che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista di WrestleMania. La scena ha sorpreso il pubblico, lasciando i fan a chiedersi cosa succederà adesso tra le due wrestler.

Tra i tanti spot del Royal Rumble match femminile di questa sera, uno dei momenti che potrebbero riservare degli sviluppi riguardo la prossima Road to WrestleMania è stato quello che ha viste coinvolte le ex tag team champion Charlotte Flair e Alexa Bliss. Le due, entrate con il numero 1 ed il numero 2, sono state protagonista di un’incidente (forse) di percorso che ha visto Charlotte eliminare Alexa durante l’eliminazione di Nia Jax. Charlotte Flair accidentally eliminated Alexa Bliss. #RoyalRumble pic.twitter.comHBjOpurIoy — Wrestle Ops (@WrestleOps) January 31, 2026 Charlotte, infatti, ha spinto Nia Jax giù dal ring mentre questa era già oltre le corde insieme ad Alexa Bliss. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su Royal Rumble

Durante l’ultima puntata di SmackDown a Londra, Charlotte Flair e Alexa Bliss hanno ottenuto una vittoria contro Giulia e Kiana James, rinnovando la loro presenza sul ring.

