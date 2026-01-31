La WWE ha svelato i primi nomi dei partecipanti alla Royal Rumble maschile, lasciando ancora otto posti liberi. Dopo l’episodio di SmackDown da Riyadh, sono stati annunciati alcuni ingressi, mentre altri devono ancora essere confermati. La tensione cresce, i fan aspettano di scoprire chi entrerà nel ring.

La WWE ha aggiornato la card della Royal Rumble dopo l’episodio di SmackDown da Riyadh, con diversi nuovi ingressi annunciati per i match della Rumble. L’evento si terrà oggi al KAFD di Riyadh, in Arabia Saudita Nuovi partecipanti alla Royal Rumble maschile. L’episodio di SmackDown ha visto l’annuncio di diversi nuovi partecipanti al Royal Rumble match maschile: Randy Orton, Damian Priest, Trick Williams, The Miz, Ilja Dragunov e Matt Cardona. Per quanto riguarda Damian Priest, il numero di ingresso pescato non sembra essere dei migliori. Quando R-Truth ha visto il numero estratto, la sua reazione non è stata entusiasta, lasciando intendere che Priest entrerà nelle prime fasi del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Annunciati diversi partecipanti alla Rumble maschile, mancano solo 8 uomini

Approfondimenti su Royal Rumble

La WWE ha annunciato alcuni partecipanti ai Royal Rumble del 31 gennaio, con otto nomi nel match femminile e cinque in quello maschile, oltre Cody Rhodes.

Il Royal Rumble 2026 si avvicina e i partecipanti ai due match principali sono stati annunciati dopo l’ultima puntata di Raw.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Royal Rumble

Argomenti discussi: WWE: Tutti i partecipanti annunciati per i Royal Rumble match 2026 dopo Raw; WWE | Annunciati un confronto e un match titolato per la puntata di Smackdown pre Royal Rumble; WWE | Tutti i partecipanti annunciati per i Royal Rumble match 2026 dopo Raw; WWE: Brock Lesnar annuncia al telefono la sua partecipazione alla Royal Rumble.

WWE: Annunciati diversi partecipanti del Royal Rumble match maschile e femminileLa WWE ha iniziato a delineare il quadro dei partecipanti ai Royal Rumble match del 31 gennaio. Durante la puntata di Raw da Belfast sono stati annunciati otto nomi per il match femminile e altri cinq ... zonawrestling.net

WWE: Brock Lesnar annuncia al telefono la sua partecipazione alla Royal RumbleBrock Lesnar sarà uno dei partecipanti alla Royal Rumble 2026. L'annuncio è arrivato direttamente dalla voce del wrestler, che ha telefonato in diretta al Pat McAfee Show per confermare la sua presenz ... zonawrestling.net

SmackDown torna in orario americano, dunque saremo live stanotte dalle 2 AM su D+ Ci sono già diversi match annunciati, potete divertirvi coi pronostici nei commenti: --- DAMIAN PRIEST contro TRICK WILLIAMS --- sfida a tre team femminili, come da foto --- - facebook.com facebook