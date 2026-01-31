Poco prima dell’inizio del WWE Royal Rumble 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita, si diffondono voci di due match extra che si terranno prima dell’evento principale. La diretta di oggi potrebbe riservare sorprese, con incontri non annunciati che offriranno ai fan qualche momento in più di spettacolo.

Poco prima dell’inizio del WWE Royal Rumble 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita, si vocifera che siano previsti due incontri non annunciati come parte dell’azione pre-show di oggi, offrendo ai fan presenti alcuni incontri bonus al di fuori della card ufficiale. Secondo PWInsider Elite, la WWE ha elencato internamente i seguenti incontri pre-spettacolo per l’evento live di oggi: The New Day & Grayson Waller contro Shinsuke Nakamura & The Motor City Machine Guns I Wyatt Sicks contro gli MFT Sebbene la WWE abbia ufficialmente elencato internamente questi incontri come parte del pre-show , non è ancora chiaro se uno dei due verrà trasmesso durante lo show Countdown di due ore o se sarà riservato esclusivamente al pubblico presente nell’edificio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiunti 2 match (Dark) per la Royal Rumble

Approfondimenti su Royal Rumble

Nella notte di Riyadh, la WWE annuncia un confronto e un match titolato per la prossima puntata di SmackDown, che si terrà poco prima del Royal Rumble.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Royal Rumble

WWE: Aggiunti due match alla card del prossimo Saturday Night’s Main EventIl prossimo Saturday Night’s Main Event è sempre più vicino, e la WWE sta cercando come sempre di regalare ai fan una card di livello. La scorsa notte si è svolto un nuovo episodio di Raw, che ha ... spaziowrestling.it

WWE: Aggiunti due match alla card di WrestleMania 41La scorsa notte la WWE ha messo in scena una nuova puntata di Raw, dopo lo show, la federazione ha annunciato altri due match che si terranno a WrestleMania 41. Rey Mysterio sarà a WrestleMania 41, ... spaziowrestling.it

Ai più distratti ricordo che la ROYAL RUMBLE è stasera (sabato 31) dalle 20 sul WWE Network con commento in inglese. Non ci saranno passaggi dello show né su D+ e né su DMax. Dalle 18 live reaction con gli Aziendalisti sul mio profilo Twitch (Michele Po - facebook.com facebook

Una Royal Rumble femminile ricca di stelle! Chi conquisterà un posto a WrestleMania Scopri la preview tinyurl.com/36pe3zhy Non perderti #RoyalRumble, live sabato 31 gennaio a partire dalle 20:00 sul @WWENetwork! x.com