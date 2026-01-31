WWE 2K26 arriva sul mercato con tante novità. 2K e Visual Concepts hanno annunciato l’uscita del nuovo videogioco di wrestling, promettendo il roster più grande di sempre e diverse edizioni speciali. Gli appassionati aspettano di scoprire tutte le novità e le date di lancio ufficiali.

2K e Visual Concepts hanno presentato ufficialmente WWE 2K26, nuovo capitolo della simulazione di wrestling che punta a essere il più completo mai realizzato per la serie. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch 2 e PC con un pacchetto di novità che include roster record, nuove tipologie di match, modalità ampliate e sistemi di gioco rivisti. La Standard Edition sarà disponibile dal 13 marzo, mentre le edizioni speciali offriranno accesso anticipato dal 6 marzo. Date di uscita e accesso anticipato. La distribuzione è strutturata su due finestre: 6 marzo accesso anticipato per le edizioni speciali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - WWE 2K26: data di uscita, edizioni speciali e roster più grande di sempre

Approfondimenti su WWE 2K26

Durante l’ultima puntata di SmackDown, gli appassionati hanno scoperto che arriveranno nuove edizioni di WWE 2K26.

Recenti indiscrezioni hanno rivelato dettagli su Forza Horizon 6, tra cui la possibile data di uscita, le edizioni disponibili e i prezzi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

WWE 2K26 INSANE ROSTER UPDATE #shorts #wwe #wwe2k25 #wrestling

Ultime notizie su WWE 2K26

Argomenti discussi: WWE 2K26: data di uscita, edizioni, piattaforme e tutto quello che c'è da sapere; WWE 2K26 è ufficiale: svelati data di uscita e dettagli; WWE 2K26 ci riporta negli anni '90 con l'era Attitude e la Monday Night War!; Annunciate le edizioni speciali di WWE 2K26 con un tuffo nel passato.

WWE 2K26: data di uscita, edizioni speciali e roster recordWWE 2K26 annunciato ufficialmente: data di uscita, edizioni speciali, Showcase di CM Punk e roster record 2K e Visual Concepts hanno annunciato ufficialmente WWE 2K26, nuovo capitolo della simulazione ... techgaming.it

2K Games ha presentato WWE 2K26: uscirà su PC, PS5, Xbox e Switch 2WWE 2K26 ha una data di uscita ufficiale, ben quattro edizioni e tanti dettagli annunciati da 2K Games con un comunicato ufficiale in cui viene confermato l'abbandono di PS4 e Xbox One. multiplayer.it

La data di uscita e la copertina di WWE 2K26 sono state rivelate in anticipo x.com

La data svelata dal leak è quella del 13 marzo e a quanto pare #WWE2K26 uscirà solo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, e PC, lasciando all'asciutto chi è rimasto alla old gen di console. Che aspettative avete per questo nuovo gioco - facebook.com facebook