WWE 2K26 | data di uscita edizioni speciali e roster più grande di sempre

Dopo settimane di rumors, 2K e Visual Concepts hanno annunciato ufficialmente l’uscita di WWE 2K26. Il gioco arriverà nei negozi tra pochi mesi e promette il roster più ampio di sempre, con tante novità e edizioni speciali. La casa produttrice punta a superare se stessa, offrendo ai fan un’esperienza di wrestling virtuale più realistica e coinvolgente.

2K e Visual Concepts hanno presentato ufficialmente WWE 2K26, nuovo capitolo della simulazione di wrestling che punta a essere il più completo mai realizzato per la serie. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch 2 e PC con un pacchetto di novità che include roster record, nuove tipologie di match, modalità ampliate e sistemi di gioco rivisti. La Standard Edition sarà disponibile dal 13 marzo, mentre le edizioni speciali offriranno accesso anticipato dal 6 marzo. Date di uscita e accesso anticipato. La distribuzione è strutturata su due finestre: 6 marzo accesso anticipato per le edizioni speciali.

Durante l’ultima puntata di SmackDown, gli appassionati hanno scoperto che arriveranno nuove edizioni di WWE 2K26.

