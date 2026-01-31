Meta sta preparando un cambiamento importante per le aziende italiane che usano chatbot su WhatsApp. La società statunitense potrebbe introdurre costi per chi sfrutta questi strumenti, modificando così le regole del gioco nel mercato italiano. Ciò potrebbe influenzare molte imprese che si affidano ai bot per comunicare con i clienti. La novità è ancora in fase di definizione, ma fa già discutere tra gli utenti e gli esperti del settore.

Meta, il colosso statunitense proprietario di WhatsApp, sta per introdurre un nuovo modello di tariffazione per le aziende che utilizzano chatbot su WhatsApp in Italia. L’annuncio, che arriva in risposta a una richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), segna un cambio di rotta rispetto alla politica globale avviata il 15 gennaio, che aveva imposto restrizioni alle conversazioni automatizzate alimentate dall’intelligenza artificiale di terze parti. In Italia, queste limitazioni erano state temporaneamente sospese su richiesta dell’Antitrust, ma ora Meta ha deciso di reintrodurle con un costo aggiuntivo per le aziende che vogliono mantenere attivi i loro bot. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp potrebbe introdurre costi per le aziende che utilizzano bot in Italia

Approfondimenti su WhatsApp Bot

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su WhatsApp Bot

Argomenti discussi: WhatsApp, chatbot AI a pagamento in Italia: costo a risposta per gli sviluppatori; WhatsApp diventa a pagamento? Prezzo e funzionalità del nuovo abbonamento; Instagram e WhatsApp a pagamento, Meta lancia gli abbonamenti premium; WhatsApp diventa a pagamento, non è una bufala. Pagare o no? Cosa conviene fare davvero e perché.

WhatsApp introduce costi nascosti per usare chatbot AI di terze parti.Chatbot a pagamento su WhatsAppNel nuovo scenario pensato da Meta, i chatbot di intelligenza artificiale integrati in WhatsApp diventeranno un canal ... assodigitale.it

PREZZO WhatsApp a pagamento, Meta testa l’abbonamento senza pubblicità in Europa: ecco quanto potrebbe costareWhatsApp potrebbe presto affiancare alla versione gratuita un’opzione a pagamento per eliminare le inserzioni pubblicitarie. Meta sta infatti testando un abbonamento opzionale senza pubblicità, ... statoquotidiano.it

Potrebbe accendersi, ma in uscita, il mercato del Cosenza. Pervenute al club rossoblù le offerte per Ricciardi e Kouan da Juve Stabia e Brescia. Segui il canale Il Dot su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaDgwcjHFxP56y9u1m21 - facebook.com facebook