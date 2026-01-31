Welfare la Lega attacca l' assessora Labruzzo | Serve chiarezza su costi destinatari e risultati

La Lega di Cesena ha attaccato duramente l’assessora Labruzzo, chiedendo chiarezza sui costi, i destinatari e i risultati delle politiche di welfare. La polemica nasce dal disaccordo sull’efficacia delle misure messe in campo dall’amministrazione comunale e dall’Unione Valle Savio per affrontare il disagio sociale nella zona.

È un duro affondo quello della Lega di Cesena nei confronti dell’amministrazione e dell’Unione Valle Savio sul tema del disagio sociale e delle politiche di welfare. In una nota, il partito contesta apertamente le dichiarazioni dell’assessora Carmelina Labruzzo, mettendo in discussione l’idea che.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

