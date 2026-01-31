Weekend ricco di impegni Coata guida gli azzurri all’assalto di Sharjah

La squadra azzurra si prepara a scendere in campo domani a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. La guida tecnica di Coata ha portato gli azzurri in questa importante tappa della Coppa delle Nazioni, nonostante alcuni binomi fossero già impegnati in altri eventi nel Medioriente. Un weekend pieno di impegni e sfide per gli atleti italiani, pronti a dare il massimo in questa competizione internazionale.

La squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni in programma domani nel "quattro stelle" di Sharjah, Emirati Arabi Uniti, è composta da binomi che si trovavano già impegnati in altri eventi in Medioriente. Tranne uno, ossia Guido Grimaldi, che dopo il bel secondo posto di settimana scorsa nel GP di Abu Dhabi (su Gentleman), questa volta ha preferito dare un turno di riposo a suoi cavalli. Al suo posto il c.t. Stefano Cesaretto ha pertanto chiamato suo fratello Eugenio Grimaldi (Leandro Nita), fra i Top Ten ad Abu Dhabi, mentre gli altri tre componenti il team sono Simone Coata (Metoon Ps) che per l'occasione ricopre anche il ruolo di Capo Equipe, Luca Coata (Holly del Rilate) e Paini (Mille Lire di Ca' San Giorgio).

