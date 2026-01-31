Vuelle un Brindisi alla tenacia Pesaro s’aggiudica un duello infinito ora è al vertice sempre più in solitaria

Pesaro conquista una vittoria fondamentale contro Brindisi. La squadra di Spiro Leka ha preparato una partita difficile, con un americano in meno, e alla fine ha trionfato con autorità. Un successo che la mette sempre più in vetta alla classifica, lasciando gli avversari a inseguire.

Pesaro, 30 gennaio 2026 – È il capolavoro di Spiro Leka. Bisogna ammetterlo e se lo merita. Insieme al suo staff ha preparato alla perfezione una partita difficilissima, con un americano in meno, e l’ha vinta conducendo con autorità, ribaltando pure la differenza canestri. Il pubblico di Pesaro, questa sera straordinario, è letteralmente in brodo di giuggiole per questa squadra e l’atmosfera al palas da brividi. Vuelle Victoria Libertas vs Brindisi Campionato Serie LNP Coreografia Iniziale La Vuelle ritrova Tambone che parte in quintetto e rompe il ghiaccio lucrando subito due liberi. Un segnale per i compagni, con capitan Bucarelli che attacca il ferro e Virginio con una mira da cecchino: dopo 3’ Pesaro vola (9-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

