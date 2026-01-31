Lindsey Vonn si ferma durante la discesa a Crans Montana. La campionessa americana, in gara sulla neve svizzera, ha dovuto interrompere la sua discesa dopo un incidente che ha messo fine alle sue speranze di proseguire. La gara, già criticata per le condizioni, rischia ora di essere definitivamente compromessa.

Lindsey Vonn ha interrotto la sua corsa in discesa a Crans Montana, in Svizzera, durante una gara che, per molteplici ragioni, avrebbe dovuto essere annullata. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 31 gennaio 2026, in condizioni meteo estremamente avverse: nebbia fitta e nevicata intensa hanno compromesso visibilità e sicurezza sulla pista. La gara, già contestata per la scelta di disputarla a quattro giorni dalle prove ufficiali per i Giochi Olimpici, è stata ulteriormente messa in discussione dal ricordo del tragico incidente avvenuto esattamente un mese prima nello stesso luogo, che ha causato vittime e feriti gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vonn si arrende alla discesa che avrebbe potuto evitare, fermata da un incidente che segna il suo ritorno incerto.

Ieri a Crans Montana, una gara di discesa è finita in tragedia.

Lindsey Vonn non si arrende: "Il mio sogno olimpico non è ancora finito" facebook