Volvo EX60 Cross Country | com' è fatta la variante rialzata per l' off-road

La nuova Volvo EX60 Cross Country si avvicina al mercato, pronta a sfidare l’off-road con un assetto più alto di 20 millimetri rispetto alla versione standard. La variante rialzata si distingue subito per le protezioni in plastica e acciaio che la rendono più resistente ai terreni accidentati. Arriverà presto nelle concessionarie, con caratteristiche pensate per chi cerca una compagna affidabile anche fuori strada.

La nuova Volvo EX60, i cui ordini sono stati aperti ufficialmente il 21 gennaio 2026, presenterà nei prossimi mesi, all'interno della sua gamma, la versione Cross Country. Si tratta di una declinazione della versione stradale rivolta a chi cerca ancora più versatilità e capacità di disimpegno lontano dall'asfalto. Una variante che mantiene l'impostazione tecnologica della EX60 standard, rivedendo però il look e la dinamica di guida con elementi funzionali per affrontare sterrati non troppo impegnativi, in linea con la lunga tradizione di modelli Cross Country del marchio svedese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Volvo introduce la EX60, un SUV 100% elettrico pensato per rafforzare la presenza del marchio sul mercato globale e in Italia.

Il Volvo EX60 è il nuovo suv elettrico della casa svedese, caratterizzato da un approccio software-defined che permette aggiornamenti e personalizzazioni costanti.

Volvo EX60 Cross Country è l'elettrica che guarda oltre l'asfaltoNel giorno della presentazione mondiale della nuova Volvo EX60 completamente elettrica, Volvo Cars ha svelato anche la EX60 Cross Country, anticipazione della declinazione più avventurosa del Suv di m ... ansa.it

La Volvo EX60 avrà una versione Cross Country, ma ci vorrà del tempo prima che arrivi in Spagna.Proseguendo la tradizione iniziata nel 1997, le Volvo completamente elettriche avranno la loro versione Cross Country, come la EX60 presentata di recente. Solo pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il ... highmotor.com

