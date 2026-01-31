Volo Crotone–Treviso il comitato | dopo l’incontro istituzionale resta il silenzio di Occhiuto

Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone si sfoga: dopo l’incontro con le istituzioni, nessuno ha più fatto sapere nulla sul volo verso Treviso. Ryanair ha confermato che non rinnovarà il collegamento, che si interrompe il 26 marzo. La regione resta in silenzio, e i residenti sono sempre più preoccupati per il futuro dello scalo.

Il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone denuncia un silenzio assordante da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sul futuro del volo Crotone–Treviso, che Ryanair ha annunciato di non voler rinnovare dopo il 26 marzo. Il collegamento, considerato fondamentale per migliaia di persone, rischia di essere interrotto definitivamente, lasciando un'intera area ancora più isolata. Il comitato, che ha raccolto oltre mille firme in poche settimane, chiede spiegazioni e azioni concrete, sottolineando che il silenzio del presidente non è neutrale, ma un'implicita accettazione della riduzione dei collegamenti aerei.

