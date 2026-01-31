Voli di mercato in bilico | tensioni globali scuotono gli investitori

Le borse mondiali hanno vissuto un altro giorno di alta tensione. Gli investitori sono in allerta dopo un’improvvisa svolta nei mercati finanziari, con i prezzi che sono saliti e scesi in modo rapido e imprevedibile. La causa principale sembra essere l’incertezza legata alle tensioni internazionali, che ha spinto molti a vendere o comprare asset in modo frenetico. Le fluttuazioni sono state così forti da mettere in dubbio la stabilità delle piazze finanziarie, mentre gli operatori cercano di capire cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Sui mercati finanziari globali si è registrata un’improvvisa inversione di tendenza, con asset che hanno oscillato in modo estremo in poche ore. Il 30 gennaio 2026, a Wall Street e in altre piazze internazionali, gli investitori hanno reagito con nervosismo alle performance trimestrali di alcune delle aziende più influenti del settore tecnologico. Meta, il colosso del social media e dell’intelligenza artificiale, ha sorpreso positivamente il mercato con risultati superiori alle aspettative, portando il titolo a guadagnare oltre il 10% già durante le contrattazioni after-hours e a raggiungere un valore vicino ai 740 dollari all’apertura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo spread tra i titoli di Stato italiani (Btp) e tedeschi (Bund) ha registrato un lieve aumento all'apertura, rispetto alla chiusura della settimana precedente.

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, accompagnate da minacce rivolte a Venezuela, Colombia, Messico e Iran, hanno riacceso le tensioni diplomatiche a livello internazionale.

