Volantini il prof | L’anti-fascismo non è propaganda

Un insegnante di un liceo di Torino si è schierato apertamente contro l’uso politico degli antifascisti. Durante una lezione, ha detto che parlare di antifascismo o della Costituzione non significa fare propaganda, ma evidenzia come spesso queste tematiche siano fraintese o usate come strumenti politici. Il docente ha anche aggiunto che chi si interessa di questi temi rischia di essere etichettato come di sinistra, creando tensioni nel clima scolastico.

"Il problema è che parlare di antifascismo o di Costituzione porta a essere etichettati come docenti di sinistra. Difendere la Costituzione non è propaganda, è un fondamento della scuola pubblica. Siamo di fronte a una campagna denigratoria e ideologica pesante da parte della destra". Così si esprime Giovanni Bruno, professore di Storia e filosofia al liceo Buonarroti e portavoce dei Cobas Scuola Pisa, sul caso dei sondaggi per "segnalare i professori di sinistra" promossi da Azione studentesca, movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia. Il volantinaggio, svolto in varie città d’Italia, è arrivato anche a Pisa, fuori dal liceo Dini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una polemica infiamma le scuole dopo la diffusione di volantini di Azione Studentesca.

