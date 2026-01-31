Volantini il prof | L’anti-fascismo non è propaganda
Un insegnante di un liceo di Torino si è schierato apertamente contro l’uso politico degli antifascisti. Durante una lezione, ha detto che parlare di antifascismo o della Costituzione non significa fare propaganda, ma evidenzia come spesso queste tematiche siano fraintese o usate come strumenti politici. Il docente ha anche aggiunto che chi si interessa di questi temi rischia di essere etichettato come di sinistra, creando tensioni nel clima scolastico.
"Il problema è che parlare di antifascismo o di Costituzione porta a essere etichettati come docenti di sinistra. Difendere la Costituzione non è propaganda, è un fondamento della scuola pubblica. Siamo di fronte a una campagna denigratoria e ideologica pesante da parte della destra". Così si esprime Giovanni Bruno, professore di Storia e filosofia al liceo Buonarroti e portavoce dei Cobas Scuola Pisa, sul caso dei sondaggi per "segnalare i professori di sinistra" promossi da Azione studentesca, movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia. Il volantinaggio, svolto in varie città d’Italia, è arrivato anche a Pisa, fuori dal liceo Dini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Volantini Il Profilo
"Avete prof di sinistra che fanno propaganda?" Bufera sui volantini fuori dalle scuole
Una polemica infiamma le scuole dopo la diffusione di volantini di Azione Studentesca.
Volantini neofascisti nei licei. Il prof: "Serve un confronto"
Il FASCISMO ha fatto COSE BUONE | La previdenza sociale
Ultime notizie su Volantini Il Profilo
Argomenti discussi: Volantini, il prof: L’anti-fascismo non è propaganda; Anche a Faenza i volantini di ’schedatura’ dei prof; La polemica per il sondaggio di Azione studentesca sui prof di sinistra. Il ministero annuncia accertamenti, ma Donzelli: Gli studenti non si facciano tappare la bocca dal Pd; Volantini nelle scuole e segnalazioni sui prof: bufera su Azione Studentesca nel Cuneese.
Scuola, il volantino di Azione Studentesca fa discutere. I prof si ribellanoSuscita polemiche l'iniziativa di un gruppo studentesco - dal nome Azione Studentesca - in diverse scuole d'Italia. A partire da un liceo di Cuneo, ma poi anche a Bergamo, Palermo, Pordenone e ... tg.la7.it
Prof di sinistra da schedare, Azione Studentesca: A Cuneo e Alba nessun nostro volantinoIl presidente provinciale del movimento giovanile Andrea Amato lo precisa al nostro giornale. Dure e ferme condanne all'iniziativa dai partiti all'opposizione, ma anche dall'Associazione Nazionale Pre ... targatocn.it
Anche a Viterbo arrivano i volantini di Azione Studentesca per "denunciare" i professori di sinistra Rifondazione comunista-Federazione Viterbo - facebook.com facebook
Volantini in una scuola a Faenza: “Segnalate i prof di sinistra”. Il sindaco: “Gravissimo delegittimare gli insegnanti” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.