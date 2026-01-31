Domani la Valsa Group affronta l’Allianz Milano in casa, in uno dei due big match di questa fase. L’obiettivo è chiaro: vedere ancora progressi in campo. La squadra si prepara con concentrazione, sapendo che un risultato positivo potrebbe dare slancio in vista delle ultime sfide. Dopo questa, l’ultima di regular season sarà il 25 febbraio contro Verona, un altro appuntamento importante per mettere a punto gli ultimi dettagli prima dei playoff.

Avrà due big match da giocarsi in casa, la Valsa Group. Il primo domani, contro l’ Allianz Milano, il secondo all’ultima di regular season, nell’infrasettimanale del 25 febbraio contro Verona. "Un passo alla volta" è però il mantra dei gialloblù, che si preparano ad affrontare la gara contro Roberto Piazza e i suoi col coltello tra i denti per difendere il quarto posto appena riconquistato ai danni di Piacenza, che però ha un turno molto più facile. Insomma, servono i tre punti, e questo Alberto Giuliani, il tecnico di Modena, lo sa bene. Giuliani, che settimana è stata? "Una settimana di grande lavoro anche se ancora a ranghi incompleti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Voglio vedere ancora progressi in campo"

Approfondimenti su Valsa Group

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

SOPRAVVIVI all'INFINITO con QUESTA BASE su 99 NOTTI nella FORESTA su ROBLOX

Ultime notizie su Valsa Group

Argomenti discussi: Voglio vedere ancora progressi in campo; ConcernedApe su Haunted Chocolatier: Sto ancora lavorando come sempre; Roma Femminile, Rossettini: Penso si vedano i progressi che stiamo facendo. Io sono contento, loro...

Voglio progressi in attaccoIl momento che sto e stiamo vivendo è sicuramente uno dei più belli del mio percorso. Lo vivo in maniera serena, si lavora bene, in armonia e c’è coesione, questo fa la differenza. Lo certificano le ... ilrestodelcarlino.it

Voglio vedere che l'acquisto geniale è proprio lui. Iniziò a pensare che sorprenderà davvero. - facebook.com facebook