Voghiera ufficio postale rinnovato con ’Polis’

L’ ufficio postale di Voghiera verrà modernizzato grazie al progetto " Polis ". Interventi di ammodernamento dell’ufficio postale, situato in via Dossi 16, saranno impiegati con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza della clientela. I lavori rientrano nel "Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale", un’iniziativa strategica che mira a rinnovare la sede postale, attivando i principali servizi digitali della pubblica amministrazione all’interno di un confort ambientale migliorato. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del paese, superando il digital divide, e sostenere la crescita delle comunità periferiche con un accesso più agevolato ai servizi della Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

