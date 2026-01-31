Voci dal silenzio | storie di chi ha perso la strada verso casa

Nel cuore della Sicilia, tra i monti del Parco dei Nebrodi, un paese abbandonato si presenta come un luogo fermo nel tempo. Le case sono vuote, le strade deserte e il silenzio regna sovrano. Sono storie di persone che hanno perso la strada di casa, lasciando tutto alle spalle. La comunità si è svuotata e il paese sembra sospeso, senza più vita.

Nel cuore della Sicilia, tra i monti del Parco dei Nebrodi, un paese abbandonato sembra essersi fermato nel tempo. Niscemi, un comune di poche centinaia di abitanti, è diventato simbolo di un’esistenza spezzata. Non per la guerra, non per un disastro naturale, ma per un silenzio che cresce lentamente, come la frana che avanza su un territorio già segnato da anni di emigrazione. Il 29 gennaio 2026, un’inchiesta di ha portato alla luce voci di persone che non sono mai rientrate a casa. Non sono morte in un incidente, non sono scomparse nel nulla. Semplicemente, non sono più tornate. Il loro silenzio è diventato un’eco che rimbalza tra i vicoli di un paese che non sa più come chiamarle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

