Vitruvio Fano e Formia collaborino | un architetto lancia la proposta

Fano e Formia si muovono insieme. L’architetto Salvatore Ciccone di Formia propone di superare le polemiche e di collaborare per valorizzare la figura di Vitruvio, invece di discutere su dove sia nato o morto. La sua proposta mira a unire le città e a mettere in risalto il patrimonio condiviso, evitando rivendicazioni sterili.

Fano, 31 gennaio 2026 – " Fano e Formia unite per Vitruvio ". Per l'architetto Salvatore Ciccone di Formia, la scoperta della Basilica di Vitruvio "non può lasciare spazio a sterili rivendicazioni" da parte di entrambe le città sulla nascita e la morte del padre dell'architettura occidentale. Profondo conoscitore di Vitruvio e del De Architectura, il professionista sembra prendere le distanze dal sindaco di Formia Gianluca Taddeo che, solo qualche giorno fa, sulle pagine del nostro giornale, aveva liquidato la scoperta della Basilica come "supposizioni di Fano".

