Virus di Epstein-Barr | non per tutti uguale

La maggior parte degli adulti ha già incontrato il virus di Epstein-Barr. Si tratta di un herpesvirus molto diffuso, presente nel mondo al punto che oltre il 90% delle persone ha avuto almeno una volta contatto con esso. Per alcuni, il virus provoca una semplice mononucleosi lieve e passeggera, senza complicazioni. Per altri, invece, può rimanere nascosto senza dare segni evidenti. La differenza sta nel modo in cui il corpo reagisce e nel tempo in cui si manifesta.

Più del 90% degli adulti al mondo ha avuto contatto con il virus di Epstein-Barr, un herpesvirus che in molti casi causa solo una mononucleosi lieve e transitoria. Tuttavia, in rari casi, questo patogeno si trasforma in un fattore di rischio per malattie gravi, tra cui sclerosi multipla, lupus e altre condizioni autoimmuni. Il mistero dietro questa differenza di reazione tra individui è stato recentemente affrontato da uno studio pubblicato su *Nature*, che ha analizzato dati genetici e clinici di oltre 735.000 persone. Il risultato è sorprendente: circa il 10% del campione ha mostrato una persistenza anomala del DNA virale nel sangue, con livelli superiori a 1,2 genomi completi per ogni 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Recenti studi hanno identificato un possibile collegamento tra il virus di Epstein-Barr, noto per causare la mononucleosi, e lo sviluppo della sclerosi multipla.

Un recente studio dell'Iss evidenzia un possibile collegamento tra il virus Epstein Barr e la sclerosi multipla.

