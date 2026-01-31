Virtus sfida Trento davanti al proprio pubblico | ecco dove vederla in tv

La Virtus Olidata torna in campo davanti al suo pubblico. Domani sera, alle 19, l’Arena di Bologna ospita la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino, valida per la 18esima giornata di serie A. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in un match importante.

Bologna, 31 gennaio 2026 - Sfida interna per la Virtus Olidata che, domani sera, domenica 1 febbraio alle 19, scende in campo all’Arena per affrontare, nella 18esima giornata di serie A la Dolomiti Energia Trentino. Reduce dal successo di Cremona e vittoria in trasferta con Monaco in Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic torna a giocare davanti al proprio pubblico. Virtus che torna ad avere a disposizione Carsen Edwards, mentre rimangono ancora assenti Alessandro Pajola e Alen Smailagic.  Il lungo serbo deve fare i conti ancora con un problema muscolare, mentre il capitano bianconero è out per un’infiammazione al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

