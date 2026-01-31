Viola il divieto di reingresso nel territorio dello Stato | arrestato

La polizia di Reggio Calabria ha arrestato un cittadino georgiano che stava cercando di rientrare illegalmente in Italia. Gli agenti lo hanno fermato nei giorni scorsi mentre tentava di varcare illegalmente il confine, violando un divieto di reingresso nel territorio nazionale. L’uomo è stato colto in flagranza di reato e ora si trova in custodia, in attesa di ulteriori decisioni.

Nei giorni scorsi, un cittadino georgiano è stato arrestato in flagranza di reato, dal personale della polizia in servizio presso l'ufficio immigrazione della questura di Reggio Calabria, per aver violato il divieto di reingresso nel territorio dello Stato.I poliziotti, durante un servizio di.

