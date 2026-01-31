Villa Mussolini il giallo continua | tre le offerte di acquisto In campo un privato vicino a un ex parlamentare del Msi

La vendita di Villa Mussolini a Riccione si allunga di altri cinque mesi. Al momento, ci sono tre offerte di acquisto e ancora nessuna decisione definitiva. Un privato, vicino a un ex parlamentare del MSI, avrebbe fatto una proposta, ma la questione resta aperta. La trattativa continua, nessuno ha ancora firmato.

Il giallo su chi si aggiudicherà Villa Mussolini a Riccione continua. La vendita non si è ancora conclusa e slitterebbe di cinque mesi. La residenza estiva del Duce e della sua famiglia in riva all’Adriatico – all’asta dallo scorso ottobre – è contesa da 3 offerenti. Da Piada Riccionese che ha offerto 700mila euro, dal Comune di Riccione (amministrato dal centrosinistra) con 1,2 milioni e, colpo di scena, dalla David2 di Torino con ben 2,3 milion i. L’esito che dovrebbe essere scontato è invece ancora in bilico. Se valesse solo un mero criterio economico sarebbe la realtà piemontese in prima fila nella corsa all’acquisto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

