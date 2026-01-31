Villa Fiorita ai vertici Ortopedia punto di forza | Grandi professionisti

Villa Fiorita si conferma ai massimi livelli nazionali. La struttura pratese ottiene il massimo punteggio nel Piano nazionale esiti 2025 dell’Agenas, che valuta le strutture sanitarie italiane. In particolare, l’ortopedia si distingue come uno dei punti di forza, grazie ai professionisti che lavorano con competenza e dedizione. La conferma dei risultati già raggiunti nelle precedenti edizioni rafforza la posizione di Villa Fiorita come un’eccellenza nel settore.

Villa Fiorita si conferma ai vertici nazionali per la qualità delle cure. A certificarlo è il Piano nazionale esiti 2025 pubblicato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che colloca la struttura pratese nella fascia di valutazione "molto alto" per le aree cliniche osteomuscolare e respiratoria, confermando i risultati già ottenuti nella precedente edizione. Un riconoscimento che arriva al termine di un’analisi su oltre 1.100 strutture ospedaliere italiane e che fotografa l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle cure. Il Piano 2025 introduce 218 indicatori e celebra i dieci anni dall’entrata in vigore del decreto che ha definito gli standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

