Vigili del fuoco Centi saluta Il comando passa a Stellone

Oggi ad Ascoli Piceno si è tenuta la cerimonia di cambio al comando dei vigili del fuoco. Daniele Centi ha consegnato ufficialmente il testimone a Savino Stellone, dopo tre anni alla guida. Centi lascia per trasferirsi a Roma, dove assumerà un ruolo di rilievo nella Direzione regionale Lazio. La cerimonia si è svolta in modo formale, con i presenti che hanno salutato il comandante uscente e dato il benvenuto al nuovo.

Con una formale cerimonia si è svolto presso il Comando di Ascoli Piceno il cambio al vertice tra Daniele Centi, che lascia il Comando dopo tre anni per trasferirsi a Roma come Dirigente dell’ufficio Prevenzione Incendi della Direzione regionale Lazio, e Savino Stellone. Il passaggio del testimone è avvenuto alla presenza di tutti i funzionati tecnici, dei capo reparto, del personale in servizio operativo ed amministrativo, con i due Comandanti che si sono intrattenuti qualche attimo insieme per salutare tutti i presenti. Dopo la consueta firma dei documenti amministrativi per il passaggio delle consegne, il neo Comandante si è subito messo al lavoro per conoscere la nuova realtà ed affrontare al meglio l’incarico ricevuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, Centi saluta. Il comando passa a Stellone Approfondimenti su Ascoli Piceno Command Vigili del Fuoco, Bellizzi lascia il comando: arriva Rilievi Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino sta per subire un cambiamento nella guida, con l’uscita di Bellizzi e l’arrivo di Rilievi. Vigili del fuoco di Frosinone, il Comando provinciale intitolato a Maurizio Liberati Questa mattina il vescovo Santo Marcianò ha benedetto la targa che ufficializza l’intitolazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Frosinone a Maurizio Liberati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ascoli Piceno Command Argomenti discussi: Nuovo comandante dei vigili del fuoco ad Ascoli, Stellone subentra a Centi; Vigili del fuoco di San Fedele, cento uscite; Incendi a Brescia, è allarme sicurezza: più di cento interventi in un mese; Vigili del fuoco in protesta: Poco personale e mezzi vecchi. Ascoli Piceno - Vigili del Fuoco, Savino Stallone è il nuovo comandanteASCOLI - Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Con una cerimonia formale, svoltasi presso la sede del Comando, Savino Stallone ha assunto ufficialmente l’inc ... veratv.it Vigili del fuoco, Savino Stallone è il nuovo comandante ad Ascoli PicenoPassaggio di consegne al Comando provinciale: Daniele Centi lascia dopo tre anni per un incarico a Roma, Savino Stallone al primo comando da dirigente ... lanuovariviera.it La 18enne: "Alla vista del fuoco ha chiamato i vigili del fuoco, non un'ambulanza" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.