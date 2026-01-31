| VIDEO I lavori di somma urgenza a Roccalumera in un mese saranno ripristinati i sottoservizi sul lungomare

Da quattro giorni, le ruspe scavano sul lungomare di Roccalumera. I lavori di somma urgenza sono iniziati subito dopo il passaggio del ciclone Harry e dureranno circa un mese. Le ditte stanno sistemando i sottoservizi che erano stati danneggiati, per ripristinare la viabilità e la sicurezza della zona. Intanto, i cittadini osservano con attenzione i cantieri all’opera, nella speranza di vedere presto i risultati.

Da quattro giorni ruspe in azione sul lungomare di Roccalumera. Prima di Santa Teresa Riva e Furci nel Messinese, i comuni di sicuro più colpiti dal ciclone Harry, la zona che li precede sulla statale Messina Catania vede le ditte lavorare da più di 72 ore nella sistemazione dei sottoservizi. In particolare le condotte dell'acqua piovana, della luce e della telefonia. Anche il Comune guidato dal deputato regionale Pippo Lombardo sta operando in somma urgenza dopo gli annunci di aiuti economici da Regione e governo nazionale proprio per i primi ma importanti interventi per il territorio in vista della stagione estiva.

