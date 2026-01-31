Vicedirettore RaiSport Auro Bulbarelli fa infuriare il Quirinale con la sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport, ha annunciato che il presidente Sergio Mattarella avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. La notizia ha subito scatenato reazioni ufficiali: il Quirinale ha smentito categoricamente, lasciando il pubblico e i media a chiedersi cosa sia davvero successo. Bulbarelli aveva parlato di una sorpresa, ma alla fine la verità è rimasta confusa e le polemiche sono montate.

Il vicedirettore di RaiSport incaricato di seguire le trasmissioni delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, Auro Bulbarelli, ha dichiarato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà a sorpresa alla cerimonia di apertura. L'indiscrezione è subito stata smentita dalla Fondazione Milano Cortina, con forte irritazione da parte del Quirinale. Auro Bulbarelli svela la "sorpresa" Mattarella La smentita della Fondazione Milano Cortina L'irritazione del Quirinale: cosa rischia Bulbarelli Auro Bulbarelli svela la "sorpresa" Mattarella Durante la presentazione del palinsesto della Rai per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il vicedirettore di RaiSport Auro Bulbarelli ha rivelato che, alla cerimonia di apertura, dovrebbe partecipare anche il presidente Mattarella.

