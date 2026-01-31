Viale Mattei boccata d’ossigeno Passo avanti per la bretella | Eliminerà il traffico pesante

La giunta ha dato il via libera al progetto della bretella di Viale Mattei. L’obiettivo è alleggerire il traffico pesante che attraversa la strada e migliorare la viabilità. Ora si aspetta solo l’approvazione definitiva per iniziare i lavori.

La bretella di viale Mattei si farà. Infatti, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di questa soluzione strutturale che dovrebbe eliminare il passaggio dei mezzi pesanti e del traffico intenso proprio su viale Mattei. Una soddisfazione anche per il comitato di cittadini che si era impegnato a raccogliere firme per la realizzazione della bretella, ormai tre anni e mezzo fa. Ridurre strutturalmente il traffico di attraversamento – soprattutto quello dei mezzi pesanti – lungo viale Mattei, creando un'alternativa per raggiungere la zona nord della città, in particolare la zona industriale-produttiva delle Bassette nonché quella portuale di via Baiona.

