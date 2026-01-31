Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 20 | 25

La viabilità a Roma e nella regione Lazio resta complicata. Tra incidenti sul Raccordo Anulare, con code in carreggiata esterna dall’Appia alla Tuscolana, e rallentamenti sulla A24 verso l’interno, il traffico è intenso e parecchio congestionato. Intanto, a Palestrina, un cantiere di Astral Spa chiude in parte la strada regionale di Fiuggi, creando senso unico alternato tra via della Selce e Contrada Casali. Domani, come ogni domenica, scatta il divieto di circolazione per i mezzi sopra le 7,5 ton

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle persone di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna seminiamo dei per incidente dall'appia la Tuscolana in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra Prenestina Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 dove si rallenta il rapporto Nacho la tangenziale est verso quest'ultima Cambiamo argomento sulla strada regionale di Fiuggi nel territorio di Palestrina è attivo un cantiere a cura di Astral Spa nel tratto compreso tra via della Selce e Contrada Casali gli interventi necessari per la messa in sicurezza e ripristino dell'area seguito di un precedente evento franoso stanno interessando entrambi i sensi di marcia in particolare all'altezza del km 65 e 800 dove ha istituito il senso unico alternato in chiusura ricordiamo domani domenica prima era in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza Daniele 0 e al telefono tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sì stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che se non semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in Sì per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole in questa mattina.

Traffico regolare sul raccordo e autostrade principali della regione, mentre il week-end si presenta con alcune variazioni a causa di lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli tra Latina e Formia.

