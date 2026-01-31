Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 19 | 10

La viabilità a Roma si fa ancora più complicata. Questa sera, traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la 24 e la Casilina, e anche tra Appia e Tuscolana. La situazione peggiora anche sull’A24, tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest’ultima, dove ci sono rallentamenti. Per i treni, invece, ci sono variazioni: sospeso il traffico tra Latina e Formia fino alle 3 di lunedì, con bus sostitutivi in alcune zone. Chi usa la metro, invece, deve fare i conti con la chiusura della

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare se mi chiamo rallentamenti per traffico intenso tra la 24 e la Casilina e in esterna tra Appia e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 o deve traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima passiamo trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni regionali in chiusura il trasporto pubblico capitolino per opere di rinnovo infrastrutturale della linea B della metropolitana fino alle ore 5:30 di lunedì 2 febbraio la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da bus tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Daniele Serie A Mobil tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10.

Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

