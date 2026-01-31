Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma si fa difficile. Tra traffico intenso sulla Galleria Giovanni XXIII e sulla Tangenziale Est, molte auto si stanno muovendo a passo d’uomo. Il raccordo anulare mostra rallentamenti tra la 24 e la Casilina, mentre tra Appia e Tuscolana il traffico è molto congestionato. Per chi viaggia in treno, ci sono variazioni tra Latina e Formia, con sospensione della circolazione e bus sostitutivi. Le opere di rinnovo infrastrutturale sulla linea B della metropolitana causano chiusure tra San Paolo e Rebibbia, anche qui con bus

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare se mi chiamo rallentamenti per traffico intenso tra la 24 e la Casilina e in esterna tra Appia e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 o deve traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima passiamo trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni regionali in chiusura il trasporto pubblico capitolino per opere di rinnovo infrastrutturale della linea B della metropolitana fino alle ore 5:30 di lunedì 2 febbraio la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da bus tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Daniele Serie A Mobil tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

