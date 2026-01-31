Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 18 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa più complicata. Questa sera, ci sono code sulla Pontina all’altezza di Latina per un incidente risolto poco fa. Sul raccordo anulare, invece, si rallenta tra la 24 e la Casilina e tra Anagnina e Roma Sud a causa del traffico intenso. Domani, domenica primo febbraio, scatterà il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate su tutte le autostrade. Ricordiamo anche che fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio usare pneumatici invern

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina risolto incidente avvenuto al km 69 e 600 circa all'altezza di Latina la circolazione e ora scorrevole nelle due direzioni sulla carreggiata interna del raccordo anulare si rallenta per traffico intenso tra la 24 e la Casilina e in esterna tra Anagnina e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima dal momento domani domenica primo febbraio sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Inoltre ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata alle 0 e altre Abilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da questa mattina il traffico a Roma e nel Lazio si presenta abbastanza fluido, fatta eccezione per alcune zone.

Traffico regolare sul raccordo e autostrade principali della regione, mentre il week-end si presenta con alcune variazioni a causa di lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli tra Latina e Formia.

