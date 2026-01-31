Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 17 | 25

Questa mattina a Roma e in provincia si sono registrati diversi disagi sulla viabilità. A Latina, un incidente sulla Pontina al km 69,6 ha bloccato la corsia, ma ora il traffico scorre di nuovo normalmente. Sul raccordo anulare, invece, si rallenta tra la 24 e la Casilina, e anche sulla A24 si segnalano code tra Portonaccio e la tangenziale est, causa traffico intenso. Domani, domenica primo febbraio, scatta il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, mentre per

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina risolto incidente avvenuto al km 69 e 600 circa all'altezza di Latina la circolazione e ora scorrevole nelle due direzioni sulla carreggiata interna del raccordo anulare si rallenta per traffico intenso tra la 24 e la Casilina in esterna tra Anagnina e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima dal momento domani domenica primo febbraio sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Inoltre ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata alle 0 e altre Abilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

