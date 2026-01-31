Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata. Code e incidenti rallentano il traffico in diverse zone, dalla Cassia bis alla Tiburtina, fino alla Pontina. La situazione si aggrava a causa di alcuni lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli e della chiusura temporanea della tratta Sanpaolo-Rebibbia della metro B. Gli automobilisti devono prestare molta attenzione, soprattutto con l’inverno alle porte, e ricordarsi di montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di attuali infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Cassia bis e dopo un incidente causa coda altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare andiamo sulla Tiburtina dove ci sono code per incidente all'altezza di Setteville verso Tivoli Ci spostiamo sulla statale Pontina code sempre per un incidente al km 69 e 600 circa alla pizzeria Dina in direzione Roma passiamo trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sospesa tra le scene di Latina e Formia Gaeta previsti pertanto variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse Compose sostitutivi per alcuni treni regionali in chiusura il trasporto pubblico capitolino per opere del nome plurale della linea B della metropolitana fino alle ore 5:30 di lunedì 2 febbraio la circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da bus per i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Daniele Serie A tranne immobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole in questa mattina.

Traffico regolare sul raccordo e autostrade principali della regione, mentre il week-end si presenta con alcune variazioni a causa di lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli tra Latina e Formia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso tornata scorre ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

Smottamento a via Ardeatina a Roma: traffico deviato, modifiche alla viabilità e percorsi dei bus cambiati temporaneamente facebook

#Roma #viabilità Ardeatina, chiuso tratto San Sebastiano-vicolo dell’Annunziatella. Deviata la linea 218. Per i mezzi pesanti, la circolazione è vietata tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia x.com