Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 13 | 25

Nella capitale si registrano rallentamenti sulla viabilità, con code e traffico intenso tra Roma sud e l’esterno. Astral Infomobilità segnala anche alcune brevi congestioni tra Salario e Flaminia. Nel frattempo, sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, i lavori di rinnovo causano ulteriori disagi. Chi deve spostarsi tra Latina e Formia deve fare i conti con la sospensione della circolazione dei treni fino a lunedì mattina, mentre i percorsi alternativi con bus sono già attivi. Per chi utilizza la metro B di Roma

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo Fermi rallentamenti in esterna tra Roma sud e mentre in internet si sono formate brevi cose tra salario e Flaminia cos'è anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso centro nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazione limitazione percorso cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo dell'infrastruttura della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita La Bussola circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in chiusura di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perde e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso tornata scorre ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Roma #viabilità Ardeatina, chiuso tratto San Sebastiano-vicolo dell’Annunziatella. Deviata la linea 218. Per i mezzi pesanti, la circolazione è vietata tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia x.com

Viabilità del litorale: al via la progettazione per il raddoppio di via Roma Destra da Jesolo a Cavallino facebook