Roma e il Lazio si preparano a un fine settimana di lavori e modifiche alla viabilità. Dalla chiusura temporanea di alcune tratte ferroviarie tra Latina e Formia alle interruzioni sulla linea B della metropolitana, gli spostamenti rischiano di essere più complicati. La circolazione lungo il raccordo anulare tra Roma sud e l’esterno presenta alcuni allentamenti, ma ci sono anche code e rallentamenti tra Salario e Flaminia. Il trasporto pubblico capitolino si ferma fino alle 5:30 di lunedì per lavori di rinnovo, con molte variazioni di percorso e cancellazioni di

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo primi allentamenti in esterna tra Roma sud e mentre in internet si sono formate brevi cose tra salario e Flaminia cuore anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è l'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazione limitazioni percorso cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo dell'infrastruttura della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta e si guida La Bussola circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 11:25

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole in questa mattina.

Traffico regolare sul raccordo e autostrade principali della regione, mentre il week-end si presenta con alcune variazioni a causa di lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli tra Latina e Formia.

