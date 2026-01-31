Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 09 | 40

Questa mattina a Roma il traffico si presenta abbastanza scorrevole, con l’eccezione di alcune code sulla Fontina, tra Castel Romano e Spinaceto, a causa di un incidente. La circolazione sulla rete autostradale regge, ma ci sono disagi nel traffico locale. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, i lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia causano la sospensione del servizio tra Latina e Formia-Gaeta fino a lunedì mattina. Le corse di alcuni treni regionali sono cancellate o deviate, mentre la linea B della metro resta interro

Astral infomobilità un saluto mai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali autostrade della Regione fa eccezione La Fontina dove abbiamo code per incidente tra Castel Romano e Spinaceto in direzione Roma nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop per lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazione l'imitazione di percorso cancellazioni e corsi per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo dell'infrastruttura della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita da Busso alla circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia extraliscio mobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Rai https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

